Погода
$ 84.16 - 84.55
€ 98.67 - 100.05

В ГСИН опровергли информацию про отсутствие лекарств в женской колонии

405  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В женской исправительной колонии №2 в селе Степное нет больных тяжелой формой коронавирусной инфекцией. Также медикаментов для лечения коронавирусной инфекции имеются в достаточном количестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, последний раз медицинский осмотр в этой колонии проводился 24 июля.

"Государственная служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики информирует о том, что с целью раннего выявления и недопущения распространения коронавирусной инфекции, туберкулеза и других инфекционных заболеваний в учреждениях ГСИН в период с 19 апреля 2021 года по настоящее время проводится плановый массовый скрининг.

В учреждении № 2 в селе Степном скрининг был проведен с 31 мая по 2 июня 2021 года. Повторный скрининг на коронавирусную инфекцию (COVID-19) и медицинский осмотр осужденных в учреждении № 2 проведен 24 июля 2021 года.

Всего проведено 246 исследований на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) среди осужденных, из них положительных результатов - 22. Осужденным с положительным результатом экспресс-теста были проведены дополнительно ПЦР-обследования (результаты исследований ожидаются).

При медицинском осмотре больных тяжелой формой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В учреждении № 2 медикаменты для лечения коронавирусной инфекции (противовирусные, антибактериальные препараты, антикоагулянты, жаропонижающие) имеются в достаточном количестве.

Кроме того, аналогичная работа проведена в учреждениях № 16, 24, 25, 47 ГСИН", - говорится в сообщении ГСИН.

Напомним, ранее председатель фонда "Voice of Freedom" Батыр Ботобеков заявил, что заключенные исправительной женской колонии №2 в селе Степном обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи. По его словам, "из 250 женщин-заключенных больны 50, а некоторые женщины падают на построениях от слабости, а лекарств недостаточно".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403943
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  