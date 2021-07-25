В ГСИН опровергли информацию про отсутствие лекарств в женской колонии

В женской исправительной колонии №2 в селе Степное нет больных тяжелой формой коронавирусной инфекцией. Также медикаментов для лечения коронавирусной инфекции имеются в достаточном количестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, последний раз медицинский осмотр в этой колонии проводился 24 июля.

"Государственная служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики информирует о том, что с целью раннего выявления и недопущения распространения коронавирусной инфекции, туберкулеза и других инфекционных заболеваний в учреждениях ГСИН в период с 19 апреля 2021 года по настоящее время проводится плановый массовый скрининг.

В учреждении № 2 в селе Степном скрининг был проведен с 31 мая по 2 июня 2021 года. Повторный скрининг на коронавирусную инфекцию (COVID-19) и медицинский осмотр осужденных в учреждении № 2 проведен 24 июля 2021 года.

Всего проведено 246 исследований на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) среди осужденных, из них положительных результатов - 22. Осужденным с положительным результатом экспресс-теста были проведены дополнительно ПЦР-обследования (результаты исследований ожидаются).

При медицинском осмотре больных тяжелой формой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В учреждении № 2 медикаменты для лечения коронавирусной инфекции (противовирусные, антибактериальные препараты, антикоагулянты, жаропонижающие) имеются в достаточном количестве.

Кроме того, аналогичная работа проведена в учреждениях № 16, 24, 25, 47 ГСИН", - говорится в сообщении ГСИН.

Напомним, ранее председатель фонда "Voice of Freedom" Батыр Ботобеков заявил, что заключенные исправительной женской колонии №2 в селе Степном обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи. По его словам, "из 250 женщин-заключенных больны 50, а некоторые женщины падают на построениях от слабости, а лекарств недостаточно".