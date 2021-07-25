10 мифов о вакцинации против коронавируса

СМИ из Таджикистана собрало самые распространённые заблуждения относительно вакцинации от коронавируса на просторах интернета. На них ответили врачи разных стран.

Побочные эффекты вакцин от COVID-19 бывают страшнее, чем сам коронавирус

Реакцией на прививку может быть повышение температуры, чувство слабости и ломоты. При этом сама болезнь может протекать бессимптомно, а может - с осложнениями, такими как поражение лёгких, подключение пациента к аппарату ИВЛ, и даже привести к летальному исходу.

К сожалению, такие случаи исчисляются не единицами, а тысячами, поэтому сравнивать их с побочными эффектами от прививки некорректно.

Считается, что большинство побочных эффектов от применения вакцин против коронавируса кратковременные и неопасные. Исключение составляет наличие у человека аллергии, особенно тяжёлой, при которой возможность прививки обязательно нужно обсудить с врачом.

Ученые специально изучали – все мыши, привитые разными вакцинами, дали совершенно здоровое потомство. Если вы сейчас пытаетесь забеременеть и сделали вакцину – не бойтесь, все нормально.

Если человек уже переболел коронавирусом, ему точно не нужно вакцинироваться

Люди, которые переболели COVID-19, всё ещё должны прививаться. Как минимум потому, что заразиться новым коронавирусом, как выяснилось, можно повторно. Другой вопрос, что они будут делать это не в первой очереди, потому что в их организме уже есть антитела.

При этом антитела в организме не существуют вечно. По данным исследований, в среднем они сохраняются примерно 3–4 месяца.

Поэтому через 3–4 месяца рекомендуется повторно проверить уровень анти-rbd-антител, понаблюдать изменения и, если уровень существенно снизился, обсудить ситуацию с врачом и решать вопрос о необходимости вакцинации.

Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

Если прививка сделана, можно не носить маску и перчатки и перестать пользоваться антисептиком

Специалисты сходятся во мнении, что вакцинированные от COVID-19 всё ещё должны соблюдать меры предосторожности. Как минимум потому, что многие разрешённые вакцины требуют введения двух доз с определённым интервалом, плюс нужно время, чтобы начали вырабатываться антитела.

Если вакцинация двухкомпонентная, как "Спутник V", то формирование иммунитета начинается после первой фазы, а заканчивается через 3–4 недели после второго тура вакцинации. Так у пациента появляется окно в 6–8 недель между первым туром и формированием окончательного иммунитета.

Срок довольно-таки большой, поэтому врачи, исследователи и учёные рекомендуют в этот период беречь себя от посещения людных мест, переохлаждения, контактов с кем-то с симптомами ОРВИ.

После прививки уже точно не заболеешь

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдающих рекомендованные меры предосторожности.

При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.