В России призвали высылать мигрантов, участвующих в массовых драках

Актуальные проблемы миграционной сферы были рассмотрены в ходе состоявшейся в Москве конференции "Миграция в России: взгляд СПЧ" (Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека-VB.KG). Она прошла в режиме онлайн с участием советника президента РФ, председателя СПЧ Валерия Фадеева, председателя постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова и председателя постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилла Вышинского.

В центре внимания оказались законопроект о миграции, разработанный Министерством внутренних дел РФ, возможные риски, связанные с его реализацией, необходимость учета прав и мигрантов, и самих российских граждан.

По словам Валерия Фадеева, проект федерального закона "Об условиях въезда, выезда, пребывания, проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" "в целом находится в русле той политики, которая проводится вРоссии относительно мигрантов, но замечаний к нему много".

"Мы защищаем права всех людей: и мигрантов, безусловно, тоже. Это наша задача, это функция нашего Совета. Но защита прав мигрантов не должна идти в ущерб интересам и правам граждан России. Это непростая, тонкая ситуация, и в ней надо искать очень надежный баланс…В этом законопроекте фактически речь идет о квотировании иностранных работников, которое может привести к тому, что будет усиливаться нелегальный найм. Поскольку работодатели будут желать большего количества работников, они будут все больше и больше нанимать людей нелегально, как это было раньше, до 2006 года почти весь найм мигрантов был нелегальным", - высказал опасение глава СПЧ.

По оценкам экспертов, с которыми работает данный Совет, около 2,5 миллиона мигрантов трудятся в РФ без регистрации и без контрактов. Это, отмечает Фадеев, выгодно работодателям, которым в таком случае не нужно перечислять социальные выплаты, заботиться об оплате бюллетеня заболевшего работника и так далее. Снижаются издержки работодателя, но одновременно нарушаются права мигрантов.

"Всё это создает очень нездоровую ситуацию на рынке труда и ущемляет интересы российских граждан. Потому что если работодателю выгодно платить небольшую зарплату и не нести социальную нагрузку, это закрывает путь российским гражданам на эти рабочие места", - считает Валерий Фадеев.

Коснулся он и проблемы конфликтов в миграционной среде.

"Только за июль были три массовые драки мигрантов: в Кузьминках, в Одинцово, в Апрелевке, с ножевыми ранениями, поврежденными автомобилями, - констатировал глава СПЧ. - В Кузьминках правоохранителям удалось задержать более ста участников. По новостным сообщениям, участников драки там было около трехсот. В других случаях я не видел информации о задержанных. Но даже по Кузьминкам возникает вопрос: а почему не все триста задержаны? Если эти люди участвовали в массовой драке, мне кажется, что все должны быть выявлены. В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения, мощнейшая система распознавания лиц… Мы будем защищать права добропорядочных мигрантов. Но если это хулиганы, то их надо выявлять и возвращать на родину. Нам здесь не нужны такие хулиганы".

Напомним, что в массовой драке возле станции столичного метро "Кузьминки", происшедшей в ночь на 13 июля, приняли участие приезжие из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Возбуждены административные и уголовное дела. По сообщениям правоохранительных органов, решается вопрос о выдворении ряда участников конфликта из страны.