В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан в субботу призвал "ужесточить меры по отношению к российским туристам", которые приезжают в республику на отдых, "иначе не удастся остановить рост заболеваемости". Однако он не уточнил, как именно необходимо это сделать и почему эти меры должны применяться только в отношении туристов из России. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство здравоохранения Турции сообщило в субботу о 12 381 новом случае заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 12 мая.

"За последние 24 часа сделано 221 463 теста, выявлен 12 381 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 58 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа вновь призвал жителей страны прививаться от коронавируса. В субботу он также напомнил, что рост числа случаев заражения коронавирусом может сказаться на уровне госпитализации.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 65 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 39 млн.