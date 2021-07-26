Наконец открылась правда: почему на самом деле растут цены на продукты в КР

Национальный статистический комитет КР обнародовал новые данные увеличения поставок кыргызского продовольствия в страны Евразийского экономического союза. Объем экспорта, согласно опубликованным цифрам, составил 371,8 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 74,7 процента. Это здорово, что отечественная сельхозпродукция находит устойчивый спрос за рубежом, только вот в нашей стране цены на мясо, овощи и фрукты в связи с этим экспортом упрямо ползут вверх.

Министерство сельского хозяйства подкрепило данные Нацстаткома своими цифрами. Оказывается, за пять месяцев нынешнего года в страны ЕАЭС было отправлено 150 тысяч 56,2 тонны продовольственных товаров на общую сумму в 7 миллиардов 487 миллионов 596 тысяч сомов! Животноводческой продукции почти на три миллиарда сомов, растениеводческой - на четыре, готовые изделия предприятий перерабатывающей промышленности - на полтора миллиарда сомов. Очевидно, в скором времени Кыргызстан станет одним из основных экспортеров продовольствия в страны Евразийского экономического союза? Нужно поаплодировать нашим фермерам, которые научились всем обстоятельствам вопреки выращивать экологически чистую и вкусную сельхозпродукцию. Значит, продав свой урожай за границей, они получают неплохую прибыль, у них появляется возможность расширить производство, накормить свои семьи и платить больше налогов в бюджет. А если учесть, что в сельской местности у нас проживает 65 процентов населения, то можно с осторожным оптимизмом говорить об его возрастающем жизненном уровне.

Все это так, конечно, только порой кажется, что мы движемся не в светлое экономическое будущее, а в тупик. И для таких грустных мыслей также имеются веские основания. Ценовая свистопляска на основные виды продовольствия все чаще доводит кыргызстанцев до отчаяния. Многие из нас практически не покупают мясо, намного меньше стали приобретать овощей, фруктов.

Цена на кило говядины (с косточками) за полтора года подскочила на 130–140 сомов, а вырезка сейчас продается уже по 600 (!) сомов. Стоимость баранины увеличилась еще больше. Если в том же феврале 2019–го килограмм стоил 312 сомов, то сейчас уже 488. А перед праздниками доходит и до 500 сомов. Десяток яиц стоит сейчас 90–95 сомов, а в прошлом году было 75–77 сомов. На 25–30 процентов поднялись цены на сахар. Слабым утешением служит снижение цен на молочную продукцию. Если в 2019–м литр молока обходился покупателям в 39 сомов, то сейчас в 37. Но и здесь не стоит обольщаться. Уже сейчас животноводы стонут от подорожавших кормов. Сено в среднем поднялось в цене на 80–100 сомов. Следовательно, не сегодня - завтра фермеры будут вынуждены продавать "молочку" значительно дороже.

Наши политики объясняли рост цен на продовольственные товары грянувшей пандемией. Дескать, границы закрыты, а основные виды продовольствия мы импортируем. Ну а картофель мы тоже, выходит, импортируем? Конечно, нет. Наоборот: объемы экспорта второго хлеба с каждым годом увеличиваются в геометрической прогрессии. В результате если полтора года назад килограмм картофеля стоил 22 сома, то сейчас 45.

А как можно объяснить увеличение цены на морковь до 100 сомов? Только одним фактом: безудержным экспортом! Сейчас морковь, кстати, немного подешевела - подоспел новый урожай. Но цена на этот овощ по–прежнему шокирует горожан. Ухари–продавцы реализовывают его по 75 сомов за килограмм. Ничего себе, презент от Агропрома.

Похоже, в стране разгорается новый скандал, на этот раз - свекольный. Этот овощ реализуется сегодня на рынках по 70–80 сомов. Опять пандемия виновата? Скорее всего, за кордон уплывает вся наша свеколка.

В результате перспективы на отечественном продовольственном рынке просматриваются очень тревожные. Как признался министр сельского хозяйства Аскар Джаныбеков, в этом засушливом году недобор урожая составит минимум 25 процентов. Следовательно, почти все сельхозсырье будет отправляться за рубеж, рядовым покупателям практически ничего не останется. Значит, и цены на продовольствие продолжат свой рост.

Кстати, в Кыргызстане рост цен по сравнению с другими странами ЕАЭС самый значительный - 10,5 процента. А вот средняя зарплата наших граждан едва превышает 200 долларов. Что интересно, прожиточный минимум в республике, согласно официальным данным, составляет 6 тысяч 332, 05 сома, но стоимость так называемой продуктовой корзины доходит до 4 тысяч 500 сомов. В итоге львиную долю своих доходов мы с вами вынуждены тратить на продукты питания. А как быть с покупкой одежды, мебели, оплатой коммунальных услуг, подготовкой детей к новому учебному году? Одним словом, выжить в Кыргызстане стало очень трудно.

В Армении, к примеру, цены на продтовары выросли на 5,6 процента, зато среднестатистический армянин получает на руки ежемесячно 439 долларов. В Казахстане цены подпрыгнули на 6,6 процента, зато там средневыверенная зарплата составляет 528 долларов. В Беларуси этот показатель еще лучше. Благодаря усилиям Батьки стоимость продуктов питания в Беларуси возросла только на 6 процентов, зато зарплата тамошних граждан составляет в среднем 576 долларов.

Лучше всех в этом плане чувствуют себя россияне. Цены в этой стране выросли всего лишь на 5,5 процента, а зарплата составляет, согласно официальным данным, в среднем 660 долларов. Теперь вам понятно: сколько продуктов питания в месяц может купить кыргызстанец и сколько граждане ЕАЭС.

Не хочется становиться мрачным оракулом, но уже нынешней осенью нас ждет тотальный дефицит основных продуктов питания - сельхозсырье оптом и в розницу под негласное одобрение больших чиновников будет отправляться за границу, а оставшийся мизер окажется не по карману большинству кыргызстанцев, особенно горожанам - бюджетникам и пенсионерам.

Но тогда поздно будет суетиться правительству, которое у нас всегда бежит за телегой в надежде хоть как–то обуздать цены на продовольствие. Да и что оно может? Опять униженно просить гуманитарку, принимать запоздалые постановления о запрете экспорта того или иного вида продовольствия? Только все эти "чрезвычайные меры" вряд ли помогут. Фермеры научились без промедлений реализовывать свой урожай за границей. А импортеры сельхозпродукции с нами точно церемониться не будут. Такие цены зарядят на свои продтовары, что только держись.

особое мнение

На прошлой неделе корреспондент "ВБ" специально обзвонил нескольких друзей журналистов, работающих в странах ЕАЭС, с просьбой рассказать, как в их государствах власти заботятся об обеспечении граждан основными видами продовольствия. Ответы были до противного однообразными. Оказывается, там существуют крупные торговые сети, заготовительные конторы, которые еще зимой заключают договоры с крестьянскими хозяйствами о закупке будущего урожая. Некоторые большие фермерские хозяйства, агрохолдинги реализовывают урожай в собственных фирменных магазинах. Поэтому особых скачков цен на продовольствие не бывает. Правда, когда случится неурожай на тот или иной вид сельхозсырья, цены, конечно, подпрыгивают, но незначительно. Покупатели этого особо и не замечают. Власти их стран сразу же приходят на помощь аграрникам и щедро финансируют все производственные затраты. Кроме того, везде сельхозпроизводителям выдаются без особых проблем льготные кредиты, а в России - даже дотации. И попробуй уговори фермера из той же Беларуси отвезти свой урожай, например, в Россию, крестьянин ответит сразу же: "Да зачем мне это надо, своих покупателей–оптовиков хватает".

Одним словом, наших друзей миновала пора диких рыночных отношений в аграрном секторе. Они смогли сохранить коллективные хозяйства, помогая им деньгами, обеспечивая рынки сбыта. Правда, и в странах ЕАЭС немало мелких фермерских хозяйств, но и они ни в чем не знают отказа со стороны своих государств.

А у нас - полная непруха. С начала года государство выдало две тысячи льготных кредитов полеводам на общую сумму в 853,2 миллиона сомов и 7 тысяч кредитов животноводам на сумму в 2 миллиарда 899,6 миллиона сомов. Льготные кредиты выдаются под 6–10 процентов годовых, что грабительски много. Но это еще полбеды. В стране, как известно, 360 тысяч фермерских хозяйств. Пусть треть из них и не нуждается в финансовой помощи со стороны государства (что маловероятно), но все равно кредиты сможет получить в лучшем случае только каждый сотый аграрий. Поэтому фермеры вынуждены рассчитывать только на свои силы, а потом подороже реализовывать урожай за границей. Только так они смогут получить хоть какую–то прибыль, тянуть дальше свою нелегкую крестьянскую лямку. Вот и весь сказ о том, почему наши фермеры вынуждены работать на зарубежного потребителя, игнорируя собственные рынки.

Нужно честно признаться, своим невниманием к проблемам развития сельского хозяйства наши госуправленцы завели отрасль в глубокий кризис. Ясно как день: мелкие крестьянские хозяйства в одиночку не способны априори обеспечить продовольственную безопасность в своей стране. Нужны серьезные структурные реформы. Загнать фермеров в кооперативы сейчас уже не удастся. Эта идея изрядно скомпрометировала себя еще 20 лет назад, когда отчаянные головы пытались возродить коллективные хозяйства. Вот только руководители этих объединений в первую очередь заботились о собственных карманах, проворовались, просудились - вот и не осталось в стране кооперативов, а новые не создаются вообще.

А вот заинтересовать крестьян в сдаче своей продукции одному крупному заготовителю или перерабатывающему предприятию еще можно. Фермерам тоже накладно и хлопотно отвозить свой урожай за тридевять земель. Они бы с удовольствием продавали его дома.

Во всех странах ЕАЭС уже давно созданы различные агрохолдинги, агрокомбинаты, которые работают в тесном союзе с фермерскими хозяйствами. Они доказали свою практичность и эффективность. Только для осуществления этой идеи нужны серьезные финансовые инъекции со стороны государства. Но говорят, что в бюджете на это денег нет.

В общем, причины, по которым многие из нас будут голодать этой зимой, известны уже сейчас, так что спасайтесь, сограждане, кто как сможет.