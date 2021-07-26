Фотофакт: прыг–скок... через арык

Жить, конечно, можно и в хлеву. Говорят, что человек ко всему привыкает. Да что там говорят! Бишкекчане давно приспособились ходить по искореженным тротуарам, как, например, на улице Московской, от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова, ездить в "скотовозках"–маршрутках и перепрыгивать через арык на остановке "Сквер Тоголока Молдо".

Ее площадка находится чуть выше тротуара, поэтому там сделали ступеньки. Но какой–то умник установил остановочный каркас на месте спуска, намертво заблокировав ступеньки. И тем, кто выходит на этой остановке, и тем, кто здесь садится в транспорт, приходится перепрыгивать через довольно глубокий бетонный арык, чтобы приземлиться на тротуаре, или лавировать на проезжей части дороги, чтобы выйти на него.

Правда, на остановке есть еще одни ступеньки. Но они находятся далеко от места остановки транспорта, их не сразу и заметишь. Поэтому и перебираются на тротуар кто как может. Хотя можно было бы, в конце концов, положить плиту на арык, чтобы люди не рисковали сломать руку или ногу при прыжке второпях.

Но ни районные, ни городские власти в упор не видят мучений бишкекчан, а они по привычке продолжают прыгать..