Погода
$ 84.18 - 84.55
€ 98.67 - 100.05

Фотофакт: прыг–скок... через арык

504  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жить, конечно, можно и в хлеву. Говорят, что человек ко всему привыкает. Да что там говорят! Бишкекчане давно приспособились ходить по искореженным тротуарам, как, например, на улице Московской, от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова, ездить в "скотовозках"–маршрутках и перепрыгивать через арык на остановке "Сквер Тоголока Молдо".

Ее площадка находится чуть выше тротуара, поэтому там сделали ступеньки. Но какой–то умник установил остановочный каркас на месте спуска, намертво заблокировав ступеньки. И тем, кто выходит на этой остановке, и тем, кто здесь садится в транспорт, приходится перепрыгивать через довольно глубокий бетонный арык, чтобы приземлиться на тротуаре, или лавировать на проезжей части дороги, чтобы выйти на него.

Правда, на остановке есть еще одни ступеньки. Но они находятся далеко от места остановки транспорта, их не сразу и заметишь. Поэтому и перебираются на тротуар кто как может. Хотя можно было бы, в конце концов, положить плиту на арык, чтобы люди не рисковали сломать руку или ногу при прыжке второпях.

Но ни районные, ни городские власти в упор не видят мучений бишкекчан, а они по привычке продолжают прыгать..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403954
Теги:
остановки, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  