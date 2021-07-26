В Кыргызстане 26 июля зарегистрировано 973 новых случая COVID-19

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 973 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Из них:
Бишкек – 637
Ош - 23
Чуйская область – 72
Ошская область - 12
Жалал-Абадская область – 74
Баткенская область - 88
Иссык-Кульская область – 39
Таласская область - 18
Нарынская область - 18
За весь период пандемии зарегистрировано 158 120 случаев заражения.
За минувшие сутки умерли 12 человек. С начала пандемии скончались 2 261 пациентов с коронавирусной инфекцией.