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В Кыргызстане 26 июля зарегистрировано 973 новых случая COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 973 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Из них:

Бишкек – 637

Ош - 23

Чуйская область – 72

Ошская область - 12

Жалал-Абадская область – 74

Баткенская область - 88

Иссык-Кульская область – 39

Таласская область - 18

Нарынская область - 18

За весь период пандемии зарегистрировано 158 120 случаев заражения.

За минувшие сутки умерли 12 человек. С начала пандемии скончались 2 261 пациентов с коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/403957
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID
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