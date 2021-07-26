Погода
$ 84.18 - 84.55
€ 98.67 - 100.05

Посол Великобритании удивлен привычке кыргызстанцев оставлять везде мусор

580  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гаррет побывал на турвыставке на Иссык-Куле и удивился тому, что ее участники выбросили перерабатываемый мусор на берегу.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"#Колфест2021 - крутое событие с классными людьми. Но одну вещь не понимаю. Возле нас на берегу сидели некоторые, слушали музыку,смотрели закат, выбросили свой помет. ПОЧЕМУ? Организаторы поместили везде баки для перерабатываемых отходов. Get with it, it"s #TheFuture", - говориться в публикации.

Отметим, выставка, посвященная продвижению туризма, проходила на площадке крупнейшего фестиваля культуры Центральной Азии – "Колфест", в селе Боконбаево, на территории юрточного лагеря Бел-Там с 23 по 25 июля 2021 года. Это мероприятие – продолжение серии выставок, ранее организованных в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Выставка нацелена на продвижение туризма в Кыргызстане в период снижения активности в этом секторе на фоне пандемии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403958
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  