Посол Великобритании удивлен привычке кыргызстанцев оставлять везде мусор

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гаррет побывал на турвыставке на Иссык-Куле и удивился тому, что ее участники выбросили перерабатываемый мусор на берегу.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"#Колфест2021 - крутое событие с классными людьми. Но одну вещь не понимаю. Возле нас на берегу сидели некоторые, слушали музыку,смотрели закат, выбросили свой помет. ПОЧЕМУ? Организаторы поместили везде баки для перерабатываемых отходов. Get with it, it"s #TheFuture", - говориться в публикации.

Отметим, выставка, посвященная продвижению туризма, проходила на площадке крупнейшего фестиваля культуры Центральной Азии – "Колфест", в селе Боконбаево, на территории юрточного лагеря Бел-Там с 23 по 25 июля 2021 года. Это мероприятие – продолжение серии выставок, ранее организованных в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Выставка нацелена на продвижение туризма в Кыргызстане в период снижения активности в этом секторе на фоне пандемии.