Вице-мэра столицы ГКНБ задержали за взятку

При возврате части ранее полученной взятки в сумме 6 тысяч долларов с поличным были задержаны работники структурного подразделения мэрии города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

По результатам проведенных следственных действий установлено, что задержанные в сговоре с курирующим данную отрасль вице-мэром г. Бишкек получили от владельца кафе взятку в сумме 9 тысяч долларов за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай-Ата (Линейная), предусматривающих сохранение указанного коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

В ходе следствия, задержанные дали признательные показания о причастности вице-мэра Бишкека к совершению отмеченного преступления.

24 июля 2021 года в связи с наличием достаточных доказательств об организации "С.А." получения взятки, он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Судя по инициалам речь идет о вице-мэре столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамате Сагындык уулу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к совершению указанного преступления лиц.