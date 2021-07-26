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В Узбекистане ежемесячно будет производиться до 10 миллионов доз вакцины

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В Узбекистане ежемесячно будет производиться до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC-2001, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций.

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым, директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардором Кариевым, представителями компании Jurabek Laboratories, а также главным инженером компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Ван Чжи Сзюн и директором отдела по экспорту Чен Фанем.

На встрече обсуждалась возможность производства вакцины ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане. Китайские партнеры высоко оценили инфраструктурный потенциал производства вакцин против коронавируса. Главный инженер компании Ван Чжи Сзюн отметил, что производственные мощности в Узбекистане полностью соответствуют требованиям производства вакцины.

Учитывая текущие темпы распространения вируса COVID-19 в мире и в Узбекистане, были достигнуты предварительные договоренности о сроках и объемах поставок Китаем сырья для производства вакцин в нашей стране.

Также было решено подписать меморандум с Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical для запуска производства в краткосрочной перспективе с учетом положения Узбекистана в Центральной Азии и регионе. Стороны обменялись мнениями о возможности производства 10 миллионов доз вакцин в месяц в Узбекистане на первом этапе, а затем увеличить этот показатель до 200 миллионов доз в год.

Также была достигнута договоренность с китайской стороной о трансфере технологии производства вакцины в ближайшее время. С целью повышения квалификации узбекских ученых и специалистов в этой области начнется одновременное обучение в Китае и Узбекистане.


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URL: https://www.vb.kg/403965
Теги:
вакцина, Узбекистан
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