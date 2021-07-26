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В столице демонтируют незаконные объекты

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек и спецподразделения МП "Тазалык" продолжают работу по демонтажу незаконных строений в городе.

В жилом массиве "Ак-Босого" на улице Чуй, 30 убрали объект облегченного типа в виде вагона.

Также был демонтирован киоск, который установили незаконно на пересечении улиц Логвиненко и Токтогула. После разъяснений убрали ограждения по улице Айтиева.

В жилом массиве "Ак-Ордо" демонтированы рекламные штендеры. Более 50 незаконных рекламных конструкций убрали на улицах Уметалиева, Токтогула, Московской, Кулиева, Льва Толстого, Панфилова, Раззакова и бульваре Молодой Гвардии. С владельцами проведена разъяснительная работа.


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URL: https://www.vb.kg/403968
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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