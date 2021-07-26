695 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

695 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 26 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 15;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 46;

Клиническом родильном доме № 2 – 23;

Городской клинической больнице № 1 – 60;

Национальном центре кардиологии и терапии – 6;

Чуйской областной объединенной больнице – 12;

Национальном госпитале (ИОВ) – 39;

Национальном центре онкологии и гематологии – 28;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 13;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 17;

Республиканском центре наркологии – 28;

Военном госпитале – 12;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 184;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 54;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 125;

Национальном центре охраны материнства и детства – 20;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 13.