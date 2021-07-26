695 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

695 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 26 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 15;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 46;
Клиническом родильном доме № 2 – 23;
Городской клинической больнице № 1 – 60;
Национальном центре кардиологии и терапии – 6;
Чуйской областной объединенной больнице – 12;
Национальном госпитале (ИОВ) – 39;
Национальном центре онкологии и гематологии – 28;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 13;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 17;
Республиканском центре наркологии – 28;
Военном госпитале – 12;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 184;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 54;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 125;
Национальном центре охраны материнства и детства – 20;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 13.