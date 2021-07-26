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Кыргызские мигранты в Петербурге ждут начала вакцинации

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- Евгений Денисенко
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Власти Санкт-Петербурга отправили запрос на поставку в город 200 тысяч доз вакцины для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в северной столице РФ. Как и в Москве, их будут прививать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Сбор заявок от работодателей и учебных заведений города на вакцинацию иностранцев, работающих и обучающихся здесь, поручен Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга. По информации комитета, этот сбор начался 15 июля и продлен до конца месяца. После того, как заявки примут и обработают, совместно с комитетом по здравоохранению Санкт Петербурга и Городским центром медицинской профилактики будет согласован график вакцинации. Согласно ему компании, подавшие заявки, прикрепят к пунктам вакцинации по территориальному признаку.

Предусматривается, что стоимость вакцины будет такой же, как в Москве, то есть 1300 рублей за дозу. На сегодняшний день именно в ней в числе первых в РФ развернулась полномасштабная прививочная кампания среди иностранных граждан, которые вакцинируются и в индивидуальном порядке, и в составе групп, сформированных работодателями

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что на данный момент запросы на вакцинацию поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч человек.

"Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом - наша общая ответственность. Мы должны как можно быстрее достичь необходимого уровня иммунизации населения", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Согласно последним данным, по количеству заражения коронавирусом Санкт-Петербург занимает второе место среди регионов России после Москвы. При необходимости здесь могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. "Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", - добавила она.

Как рассказал почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев, в городе и Ленинградской области имеется довольно многочисленная кыргызская диаспора, которая насчитывает более 40 тысяч человек. И многие соотечественники намерены провакцинироваться, как только для этого предоставится возможность.


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URL: https://www.vb.kg/403971
Теги:
вакцина, миграция, Россия
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