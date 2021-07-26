ГКНБ Таджикистана обвинил кыргызские СМИ в искажении фактов

Погранслужба ГКНБ Таджикистана сделала заявление по поводу очередного инцидента на таджикско-кыргызской границе и обвинила СМИ Кыргызстана в искажении фактов.

"24 июля согласно предыдущему соглашению председателей джамоатов Чоркух города Исфара и Аксой Баткенского района, жители города Исфара приступили к уборке Куммазорского участка махалли им. И. Файзуллоева. В 9:30 более 20 жителей села Коктоши джамоата Аксой Баткенского района Кыргызстана прибыли в приграничную зону Куммазора и вступили в столкновение с гражданами Таджикистана. Они забросали камнями таджикских граждан", - говорится в сообщении Погранслужбы Таджикистана.

Для разрешения инцидента, согласно информации, на место прибыли пограничники с обеих сторон.

"Кыргызские пограничники, вопреки требованиям пункта 4 Меморандума о взаимопонимании между ГКНБ двух стран (Ташкент, 7 ноября 2019 г.), и без всяких на то оснований применили огнестрельное оружие против граждан Таджикистана и пограничников. Таджикские пограничники открыли огонь в ответ", - говорится в сообщении.

Далее сообщается, что заявление Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана о местонахождении участка Куммазор на территории этой страны, опубликованное на кыргызских сайтах, не имеет правовой основы.

"Потому что согласно документам национально-территориального деления 1924-1927 гг. и материалам паритетной комиссии 1989 г. этот район (топографические координаты 390 57I 00II, 700 33I 00II) полностью принадлежит Таджикистану, - отмечено в заявлении. - Поспешный вывод и при этом игнорирование правовых норм, принятых в соответствии с установленными требованиями международных отношений по вопросу территориальной принадлежности, а также поспешное и одностороннее объявление приграничных вопросов в СМИ, не будет служить интересам, взаимопониманию и построению взаимного доверия".

В сообщении также отмечается, что представители Пограничной службы Кыргызстана распространили несогласованную с таджикской стороной информацию в нарушение пункта 6 Протокола заседания руководителей межправительственных комиссий двух стран по делимитации и демаркации государственной границы от 05.06.2021 г. (г. Карамык).

"Данный вопрос рассматривается и исследуется соответствующими органами сторон", - говорится в сообщении.

Источник: asiaplustj.info