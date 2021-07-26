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Кыргызстан увеличил объемы торговли со странами ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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В странах Евразийского экономического союза за январь-май текущего года выросли объемы взаимной торговли. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Взаимная торговля, по информации ЕЭК, возросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33 процента и составила 26,8 млрд долларов.

При этом во всех странах пятерки отмечается рост объемов экспорта и импорта. Например, объем экспорта Кыргызстана вырос на 75 процентов, а объем импортных закупок в Беларуси - на 47 процентов.

Что касается внешней торговли Союза со странами вне ЕАЭС, то ее объем в сравнении с пятью месяцами предыдущего года увеличился на 19 процентов и составил 297,4 млрд долларов.

Рост объема поставок в страны вне ЕАЭС наблюдался во всех государствах Союза, равно как и, соответственно, объем импорта. Например, в Кыргызстане этот показатель составил 61 процент, в России – 28 процентов.

В настоящее время в ЕАЭС активно занимаются задачей вывода товаров стран-партнеров на внешние рынки. Для этого, как подчеркнул министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, необходима единая политика в вопросах повышения их качества и конкурентоспособности.

"Единая система технического регулирования, которую мы создаем в ЕАЭС, решает три задачи. Первая - снять технические барьеры во взаимной торговле за счет выхода на единые обязательные требования к продукции и на единые процедуры ее допуска на рынок. Второе - обеспечить защиту рынка от небезопасной продукции. Третье - создать условия для повышения качества и конкурентоспособности продукции", - отметил Виктор Назаренко.

При этом министр ЕЭК обратил внимание на недостаточно эффективный механизм защиты единого союзного рынка от опасной и некачественной продукции, низкий уровень ответственности аккредитованных органов по оценке соответствия и других участников рынка за безопасность выпускаемой продукции.


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URL: https://www.vb.kg/403973
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