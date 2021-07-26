Коллекция "NE ON" Нурбека Кадыркулова заняла 1 место на фестивале этномоды

Коллекция молодого отечественного дизайнера Нурбека Кадыркулова заняла первое место в номинации "Этнические мотивы в современной моде" онлайн-конкурса Международного балтийского фестиваля этнической моды (International Baltic Ethnic Fashion Festival).

Фестиваль в Санкт-Петербурге начался в культурной столице России еще в июне с так называемой Недели Моды Белых Ночей (White Nights Fashion Week). Это крупное международное событие проводится уже несколько лет. А Нурбек Кадыркулов стал участником онлайн-конкурса IBEFF 2021, который проходил 15-16 июля. И вот, наконец, стали известны его результаты.

Сам проект IBEFF Etnomoda посвящен моде и искусству, в котором этника представлена в современном костюме, изобразительном и прикладном искусстве.

Наш Нурбек - выпускник Института Инновационных Профессий КГУСТА имени Исанова прошлого года. Под руководством и. о. доцента Ирины Ильюшенко молодой человек изучал дизайн одежды.

Ранее Кадыркулов уже занимал второе место в Нью-Йорке на International Fashion Digital Week 2020. Он также завоевал Гран-при Eco Fashion Kyrgyzstan 2021, и недавно принял участие в показе коллекции дизайнеров проекта "Вместе" Союза дизайнеров Кыргызской Республики.

Среди участников онлайн-конкурса в Санкт-Петербурге были представители России, Италии, Великобритании, Сербии, Греции, Израиля, Шри-Ланки. Номинаций было несколько: pret-a-porter, "Этнические мотивы в современной моде", "Традиционный и сценический костюм", "Моно-костюм", "Эко-мода", "Модная иллюстрация", "Фотография", "Текстильный дизайн", "Прикладное искусство", "Модный фильм".

Коллекцию Нурбека Кадыркулова жюри посчитало лучшей в номинации "Этнические мотивы в современной моде". Второе место в ней судьи отдали Нине Лапшовой из Израиля за коллекцию "Звезда Давида". А третье досталось россиянке Марии Ющенковой за коллекцию "Италия… Формула… Квалификация".

Нурбек Кадыркулов считает, что одежда должна быть не только красивой, но и комфортной, а также многофункциональной. При создании своей коллекции "NE ON" молодой дизайнер руководствовался именно этими идеями. Его герой – житель мегаполиса, современный, креативный, занятой человек, который хочет все успевать и быть свободным..

В коллекции "NE ON" представлены вещи-гибриды: легкие и удобные плащи-пончо и анорак-пончо. Они двусторонние и многофункциональные за счет трансформации. Каждое изделие может видоизмениться восемь раз, то есть возможны восемь новых его вариантов.

Эти вещи безразмерны. Их можно использовать и как одежду, и как одеяло. Комбинезоны и куртки сшиты из комфортного и теплого натурального льна. В дизайне Нурбек применял декоративные швы и полосы, напоминающие городские дороги, а также дополнительные стеганные детали для формирования силуэта и защитных функций отдельных частей тела.

В коллекции сочетаются и натуральные материалы и защитные (синтетические), а также флуоресцентные неоновые краски, отражающиеся в темноте. Человек в такой вещи хорошо виден на оживленной трассе ночного города. Но при желании он может перестегнуть детали плаща, спрятав принт, и стать невидимым.

Фотографии предоставлены Нурбеком Кадыркуловым.