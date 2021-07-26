Новый вице-мэр Бишкека поддерживает поднятие тарифа за проезд

Вопрос о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте будет рассмотрен уже на первом заседании Бишкекского городского кенеша. Такое предложение сделал вице-мэр кыргызской столицы Максатбек Сазыкулов.

Бишкекский горкенеш намерен повысить тариф за проезд в автобусах и троллейбусах до 11 сомов, а в маршрутных такси - до 15 сомов. Решение по этому вопросу предстоит принимать уже новым его депутатам.

Напомним, что Максатбек Сазыкулов был назначен на должность вице-мэра столицы по вопросам экономики и финансов в этом июле. Ранее он занимал должность руководителя Департамента организационного развития Российско-Кыргызского Фонда развития.