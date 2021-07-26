Факт смерти Азимжана Аскарова прокомментировали в ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Осужденный к пожизненному лишению свободы Азимжан Аскаров 17.05.1951 года рождения отбывал срок наказания в учреждениях ГСИН с 16.06.2010 года.

09.07.2020 года он обратился в медицинскую часть с жалобами на общую слабость, повышение температуры тела до 38,6 градусов, отсутствие аппетита. По данным объективного осмотра был выставлен диагноз: острая респираторная инфекция. Назначена антибиотикотерапия и симптоматическое лечение. Было рекомендовано стационарное лечение в условиях лечебно-исправительного учреждения № 47 (г. Бишкек), от которого больной отказался.

С 12.07.2020 года общее состояние здоровья оценивалось как средней степени тяжести, от стационарного лечения категорически отказался. (Об этом имеются составленные акты об отказе Аскарова от стационарного лечения от 12, 13, 15, 17, 20.07.2020 г.).

С 20.07.2020 года отмечается ухудшение состояние здоровья, температура тела в пределах 38-39 градусов, выраженная слабость, акроцианоз.

Учитывая тяжесть состояния больного (сатурация- 46), а также в соответствии с правилами оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы нашей страны, утвержденных постановлением правительства от 9.10. 2015 года № 696 (Отказу в госпитализации не подлежат больные с признаками инфекционных заболеваний. До установления заключительного диагноза они в обязательном порядке изолируются от других больных в специализированные отделения или палаты) 24.07.2020г. Аскаров был экстренно этапирован специальным этапом в лечебно-исправительное учреждение №47.

Следует отметить, что подследственные, подсудимые и осужденные могут получать необходимое лечение в организациях здравоохранения гражданского сектора, в случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в условиях учреждений ГСИН.

При поступлении в лечебно-исправительное учреждение №47 Аскарову была проведена интенсивная терапия: подключены два кислородных концентратора, медикаментозная терапия (антибактериальная и мочегонная).

После проведения интенсивной терапии самочувствие осужденного улучшилось. Однако периодически он самостоятельно отключался от кислородного концентратора, о чем были составлены комиссионные акты.

Несмотря на интенсивную медикаментозную терапию и реанимационные мероприятия Азимжан Аскаров 25.07.2020 г. в 10:30 часов скончался.

Посмертный диагноз - двухсторонняя пневмония, острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность.

Факт смерти осужденного 26.07.2020 был зарегистрирован в ЕРПП №03-860-2020-000152, по которому следственным управлением ГСИН начато досудебное производство.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы от 02.09.2020 года № 959 смерть наступила от дыхательной недостаточности, которая развилась в следствие заболевания двухсторонней пневмонии на фоне ишемической болезни сердца.

Следует отметить, что осужденному Аскарову за время отбывания наказания в учреждениях ГСИН оказывалась адекватная медицинская помощь. Прямой причинной связи между заболеваниями и его содержанием в условиях особого режима, предусмотренного для осужденных к пожизненному лишению свободы, не отмечается.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и роста заболеваний пневмонией согласно п.2 ч.1 ст. 26 УПК КР 28.05.2021 года досудебное производство по факту смерти Азимжан Аскарова было прекращено за отсутствием состава преступления".