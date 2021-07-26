Руководство ГСИН получает вакцину от коронавируса

В настоящее время руководство и весь личный состав Государственной службы исполнения наказаний проходит первый этап вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба ГСИН.

Первый заместитель председателя ГСИН Т.Нуралиев отметил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, важно, чтобы каждый человек понимал, что он несет ответственность как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих его людей.

"Мы все понимаем необходимость соблюдения санитарных норм, в том числе важность вакцинирования персонала для недопущения распространения коронавируса в учреждениях ГСИН и соблюдения порядка несения службы" , - сказали в пресс-службе.

Иммунизация против COVID-19 будет проводиться на бесплатной основе.

Вакцину получили:

Первый заместитель председателя ГСИН Т. Нуралиев

Начальник Медицинской службы ГСИН Н. Солтобекова

Начальник Управления по кадровой работе ГСИН Б.Имангазиев