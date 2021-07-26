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За хулиганство задержан водитель-телохранитель "положенца" Дженго

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- Александра Василькова
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Оперативниками МРУ СКМ МВД КР задержан водитель-телохранитель "положенца" по городу Ош и Ошской области по кличке "Дженго". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин М.А.,1995 года рождения, житель города Ош, ранее судимый, который по данным Службы криминальной милиции состоит на оперативном учете МВД, как член организованной преступной группировке, является водителем-телохранителем "положенца" по Ошу и Ошской области по кличке "Дженго".

Отмечается, что 10 июля 2021 года по предварительному сговору вместе с группой лиц он принимал участие в злостных хулиганских действиях, сопряженных с причинением телесного повреждения. Возле одного из кафе города Ош они, угрожая ножом, избили жителя села Куршаб, после чего, отобрали барсетку, в которой находились денежные средства в размере 1600 долларов и 48 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован по статье 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса.

В порядке статьи 98 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/403983
Теги:
задержание, ОПГ, Ош, Кыргызстан, МВД
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