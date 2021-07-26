В Лондоне из-за сильных ливней началось наводнение

Проливные дожди в Лондоне привели к сильнейшим наводнениям, пишет "Сноб" со ссылкой на The Telegraph.

За три часа в городе выпал 51 миллиметр осадков при месячной норме 47 миллиметров. Затоплено несколько дорог, домов и подземных переходов. Закрыты восемь станций метро и одна станция легкого метро.

Потоки воды хлынули на станцию Pudding Mill Lane в Стратфорде, а также в Kennington на юге столицы и Hackney Wick. Некоторые дороги, в том числе Северную кольцевую и тоннель Блэкуолл, пришлось перекрыть. Отделения больниц Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне затопило, пациентов просят обращаться в соседние больницы.

От наводнения также пострадали города на юге Англии - в Ходдесдоне за два часа выпало 50 миллиметров осадков.

13 июля в Лондоне прошел еще один потоп - за день в некоторых частях города выпала месячная норма осадков. Пришлось закрыть несколько станций метро, в том числе Chalk Farm и Hampstead в северной части Лондона и Wimbledon - в южной. Лондонская пожарная служба получила больше тысячи звонков, связанных с наводнением.