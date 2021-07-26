Кыргызстанцы в Москве поучаствовали в турнире по боевым единоборствам

Представители Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области приняли участие в международном турнире по боевым единоборствам. Он был организован в российской столице промоутерской компанией "GR PRONOTION".

Перед организаторами, участниками и зрителями выступили старейшины кыргызской и таджикской диаспор. Они поздравили всех собравшихся с очередным праздником спорта. И призвали к дружной и мирной трудовой деятельности на территории Московского региона и всей России. Аксакалы выступили с напутствием выяснять отношения исключительно на спортивных аренах и площадках, неукоснительно соблюдать миграционное законодательство страны пребывания.

Почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров пожелал бескомпромиссной честной борьбы на спортивном ринге. А по результатам состязаний вручил грамоты и пояса победителям.

По словам Аттокурова, молодые кыргызстанцы находящиеся на заработках или на учебе в Москве, принимают активное участие в спортивной жизни города. И нередко отстаивают честь родной республики на различных турнирах, организуемых не только в столице России, но и в других ее регионах.

Целый ряд спортивных мероприятий запланирован до конца лета и самой кыргызской диаспорой. Они будут посвящены, как заявлено, Дню независимости Кыргызстана, отмечаемому 31 августа. На них традиционно пригласят всех желающих, в качестве и зрителей, и непосредственных участников.