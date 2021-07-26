Минкультуры выбрало официальный логотип 30-летия независимости Кыргызстана

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики подвело итоги конкурса на лучший логотип, посвященный 30-летию независимости Кыргызской Республики. Победили в этом творческом состязании сразу три автора.

Согласно положению конкурса, принять в нем участие мог, как один автор, так и целая группа. И вот именно такая работа в итоге была признана лучшей.

По мнению специалистов Минкульта, лучший логотип предстоящего юбилея удалось создать заслуженному работнику культуры Кыргызской Республики, художнику Жанышбеку Жамурзаеву, члену Союза художников Кыргызстана Шакиру Арыкову и Женишу Жанузакову.

В центре логотипа на красном фоне (цвет флага страны) можно видеть силуэты гор, парящего сокола и надпись "30 лет". На синем фоне (цвет герба страны) – надпись "В честь независимости Кыргызской Республики" и фрагмент кыргызского орнамента.