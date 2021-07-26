Погода
$ 84.18 - 84.55
€ 98.67 - 100.05

Минкультуры выбрало официальный логотип 30-летия независимости Кыргызстана

123  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики подвело итоги конкурса на лучший логотип, посвященный 30-летию независимости Кыргызской Республики. Победили в этом творческом состязании сразу три автора.

Согласно положению конкурса, принять в нем участие мог, как один автор, так и целая группа. И вот именно такая работа в итоге была признана лучшей.

По мнению специалистов Минкульта, лучший логотип предстоящего юбилея удалось создать заслуженному работнику культуры Кыргызской Республики, художнику Жанышбеку Жамурзаеву, члену Союза художников Кыргызстана Шакиру Арыкову и Женишу Жанузакову.

В центре логотипа на красном фоне (цвет флага страны) можно видеть силуэты гор, парящего сокола и надпись "30 лет". На синем фоне (цвет герба страны) – надпись "В честь независимости Кыргызской Республики" и фрагмент кыргызского орнамента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403991
Теги:
День независимости, юбилей, Кыргызстан, независимое государство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  