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В посольстве КР в РФ прокомментировали инцидент с посетителем

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ выступило с комментарием относительно распространяемой в электронных СМИ информации об инциденте на территории консульского отдела дипмиссии. В частности, ТАСС ранее сообщало, что полиция проводит доследственную проверку по заявлению мужчины, утверждающего, что его ударил сотрудник посольства

"В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Кыргызстана помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу", - рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

"24 июля 2021 года в ходе оказания консульской услуги гражданке КР сопровождавший её мужчина начал вести себя неадекватно, намеренно провоцировать сотрудников консульского отдела, нагнетать конфликтную обстановку, оскорблял и нецензурно выражался в отношении сотрудников посольства, - проинформировали в самой дипмиссии. – Он не реагировал на неоднократные просьбы успокоиться и покинуть кабинку, что в конечном итоге привело к физическому столкновению и принудительному выведению его из помещения консульского отдела. Далее сотрудники представительства МВД КР в РФ передали его российским правоохранительным органам".

В ходе разбирательства выяснилось, как заявлено, что данный мужчина является гражданином России. Одновременно по электронной базе данных выявлено, что он документирован и кыргызским паспортом.

При этом посольство располагает свидетельскими показаниями граждан, ожидавших своей очереди в зале приема посетителей. В свою очередь сотрудник, осуществлявший консульский прием, подал заявление о принятии мер в отношении указанного гражданина в представительство МВД КР в РФ и российские правоохранительные органы.

"По данному инциденту проводится служебное расследование. В случае подтверждения фактов нарушений со стороны сотрудника консульского отдела будут приняты соответствующие меры", - сообщили в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/403992
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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