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В Москве завершил работу летний лагерь для юных кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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В посольстве КР в РФ состоялось торжественное закрытие "Летнего лагеря для детей соотечественников". Он был организован при этой дипмиссии и работал в преддверии юбилейной даты - 30-летия независимости Кыргызской Республики

Как рассказали в посольстве, в рамках летнего лагеря, работавшего по выходным дням, ребятишек познакомили с кыргызскими народными сказками "Человек и волк" и "Кожожаш", с процессом установки юрты, с технологией изготовления традиционной национальной куклы "чий куурчак".

Для юных кыргызстанцев также проводились различные культурно-познавательные, спортивные, конкурсные мероприятия. Перед маленькими гостями посольства исполнялись народные песни и композиции на национальных инструментах, зачитывались стихотворения и отрывки из эпоса "Манас", со своими номерами выступили этногруппа "Шайыр апалар" и творческий коллектив, состоящий из талантливых женщин - представителей семи областей республики "Кыргыз этномаданияты – кыргыз өнөрү".

И, конечно же, дети отведали блюда национальной кухни - оромо, манты, боорсок, чак-чак, курут, сары май, а заодно узнали, как они изготавливаются.

Всем активным участникам лагеря подарили сборники избранных произведений классика кыргызской поэзии Алыкула Осмонова "Навеки Иссык-Куль полюбила Нева", изданных несколько лет назад в России по инициативе посольства Кыргызстана в ней.

Как отмечается, такой лагерь для детей соотечественников организовывался впервые, но подобный опыт предусматривается повторить и в дальнейшем.


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URL: https://www.vb.kg/403995
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