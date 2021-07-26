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В "Кыргыз Темир Жолу" ответили на жалобы пассажиров поезда "Бишкек-Балыкчы"

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- ВБ
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"Кыргыз Темир Жолу" разъяснила причины опоздания от графика поезда "Бишкек-Балыкчы".

Как отметили в ведомстве, 26 июля 2021 года в 9:44 пассажирский поезд Бишкек-Балыкчы остановился в селе Быстровка из-за поломки двигателя тепловоза.

- Как только стало известно об этом, были предприняты меры по замене тепловоза, на это ушло 1 час 48 минут, затем поездка была продолжена. Приносим свои извинения пассажирам поезда за причиненные неудобства, -подчеркнули в "КТЖ".

Напомним, в соцсетях люди начали активно жаловаться на задержку с прибытием поезда Балыкчы-Бишкек. В связи с началом турсезона этот направление пользуется спросом.


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URL: https://www.vb.kg/403996
Теги:
Кыргызстан, Иссык-Куль, поезд
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