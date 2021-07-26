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Депутаты хотят сократить количество аудиторов Счетной палаты

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- Александра Василькова
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Комитет по бюджету и финансам ЖК сегодня, 26 июля, рассмотрел проект конституционного закона "О Счетной палате КР", в котором предлагается сократить действующее число аудиторов Счетной палаты с девяти до трех. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Инициаторами законопроекта являются депутаты Эмиль Токтошев, Шералы Абдылдаев, Улан Примов, Тариел Жоробеков, Арысланбек Акбаров.

Законопроектом предлагается действующее количество девяти аудиторов сократить до трех. При этом состав высшего органа Счетной палаты - Совета Счетной палаты предусматривается формировать из председателя Счетной палаты, двух аудиторов, руководителя аппарата, руководителей структурных подразделений, количество и персональный состав которых определяется председателем Счетной палаты.

После уточняющих вопросов члены Комитета одобрили представленный законопроект в первом чтепнии.

Отметим, в соответствии со статьей 108 Конституции, Счетная палата осуществляет аудит исполнения республиканского и местных бюджетов, внебюджетных средств, использования государственной и муниципальной собственности.


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URL: https://www.vb.kg/403999
Теги:
Конституция, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Счетная палата
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