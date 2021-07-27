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Китай позволит оплачивать счета за электричество цифровым юанем

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- Александра Василькова
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В Китае позволят оплачивать счета за электричество цифровым юанем в приложении без необходимости привязывать банковскую карту. Такую возможность сначала получат жители девяти городов, включая Шанхай, пишет российский Forbes со ссылкой

Возможность оплаты добавили в приложение Народного банка Китая для цифрового юаня.

Оплатить счет можно будет напрямую без необходимости привязывать карту и переходить в другие интерфейсы и приложения, в отличие от других сервисов мобильных платежей. Пока услугу в тестовом режиме запустили в девяти пилотных районах, в том числе в крупных городах Шанхай, Далянь, Чэнду и Циндао. Также ее протестируют во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Кроме того, говорится о возможности оплаты цифровыми юанями путем сканирования кода.

Economic Information Daily отметила со ссылкой на неназванного топ-менеджера китайской электросетевой компании State Grid, что организация платежа новым способом продвигает обращение и использование цифрового юаня, а также ускоряет использование цифровых методов оплаты в целом. Оплата счетов в приложении означает новый этап экспансии экосистемы цифрового юаня и поможет усилить обращение новой валюты в Китае, считает онлайн-издание Forkast.

В середине июля Народный банк Китая опубликовал описание проекта цифровой национальной валюты страны. В нем говорилось, что цифровые юани смогут использовать иностранные туристы во время визита в Китай, чтобы не открывать здесь банковский счет. Протестировать систему хотят и во время Олимпиады в 2022 году. Также цифровой юань будет поддерживать смарт-контракты: в них платежи осуществляются с заранее определенными условиями или соглашениями двух участвующих сторон. В документе говорилось, что за время испытаний было открыто около 21 млн личных кошельков и проведено операций на общую сумму 5,3 миллиарда долларов (34,5 миллиарда юаней).

В июне Китай позволил обналичивать цифровые юани через банкоматы. Первым такую функцию запустил Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).


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URL: https://www.vb.kg/404000
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