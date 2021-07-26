ГКНБ задержал членов ОПГ, сбывавших поддельные доллары

Госкомитет национальной безопасности задержал членов ОПГ, сбывавших поддельные доллары для пополнения "преступной казны". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в рамках расследуемого досудебного производства был пресечен канал сбыта фальшивых денежных средств в особо крупном размере.

Так, в рамках оперативных мероприятий были установлены лица, имеющие причастность к организованной преступности, планирующие сбыт фальшивых денежных средств в особо крупном размере на территории КР, с последующим пополнением "преступной казны".

24 июля сотрудниками ГКНБ КР были задержаны 3 члена ОПГ "С.С.", "М.А." и "М.У.", в домах которых были произведены обысковые мероприятия, в результате были изъяты фальшивые денежные средства в сумме 6800 долларов.

Было установлено, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 202 УК КР (Разбой) и отбывал срок уголовного наказания в колонии-поселении №26 ГСИН.

Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.