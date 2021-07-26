В Бишкеке завтра обсудят возвращение кыргызстанских женщин и детей из Сирии

Завтра в Бишкеке пройдут пресс-конференция и Круглый стол по теме возвращения кыргызстанцев из сирийских лагерей Аль-Хол и РОЖ. В частности, на мероприятиях будут озвучены вопросы возвращения женщин и их малолетних детей.

Участники:

1. Алыйкулова Марипа Мукаметовна – руководитель общественнного объединения 3"ЭЛЕТ КӨЙГӨЙҮ"

2. Кудайбердиев Абдымалик – руководитель движения "Улуттук Демилге Өнүккөн Кыргызстан "

3. Урулдаева Салтанат Айткуловна –глава Комитета по защите прав детей.

4. Дунушбаева Патипа Балтабаевна – гражданский активист.

5. Орозалиев Самаган – независимый журналист, пресс-секретарь движения "Улуттук Демилге Өнүккөн Кыргызстан ".

Родители кыргызстанских женщин, которые находятся в сирийских лагерях.

1. Мухаметсупиева Енипям

2. МиррохимоваЛсия.

3. КулкаеваВенера.

4. Халилова Сырга.

5. Кадырова Бурулай.

6. Мураталиева Аккокул.

7. Сыдыгалиев Зарылбек.

Для получения дополнительной информации звоните: +996 (507) 80 08 80

Место проведения: Конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".

Время: 27 июля 2021 г., 14:00 часов.