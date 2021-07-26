Нет воды. Фермеры Чуйской области намерены выйти на митинг в Бишкеке

Фермеры Чуйской области вновь забили тревогу по поводы воды. Есть все основания полагать, что на этот раз они точно останутся без полива. Как оказалось в русловом Нижне-Алаарчинском водохранилище, практически, не осталось воды. По этой причине фермеры вновь намерены собраться возле Дома правительства.

Перед этим сельхозпроизводители намерены собраться завтра с утра возле Ат-Башинского канала по дороге в Дача-СУ, чтобы утвердить план действий. Об этом редакции рассказал один из участников предстоящей акции.

По его словам, при таком раскладе все они разорятся и понесут немалые убытки.

- В прошлый раз вроде решили вопрос с водой, но на этот раз может так не получиться. Так как в Орто-Токойском водохранилище через 2-3 дня почти не останется воды. Может стоит как-то пересмотреть соглашение с Казахстаном, по крайней мере в период маловодья. Думаю, это будет справедливо и соседи нас поймут, - отметил он.

Напомним, 14 июня этого года фермеры Чуйской области выходили на митинг возле Дома правительства из-за проблем с поливной водой.

Тогда собрались жители сел Жаны-Жер, Пахта, Манас, Нижний Чуй с требованием экстренно решить проблемы с дефицитом воды для полива.