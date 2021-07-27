В Кыргызстане на 27 июля зарегистрировали 969 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 27 июля зарегистрировали 969 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 4522 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 611,

в г. Ош – 6,

в Чуйской области – 86,

в Ошской области – 22,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 20,

в Иссык-Кульской области – 59,

в Джалал-Абадской области – 88,

в Баткенской области – 59.

За весь период зарегистрировали – 159 089 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1616 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 1106,

в г. Ош – 71,

в Чуйской области – 179,

в Ошской области – 47,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 17,

в Иссык-Кульской области – 28,

в Джалал-Абадской области – 82,

в Баткенской области – 77.

За весь период выздоровели - 138 316 человек.