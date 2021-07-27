В Кыргызстане на 27 июля зарегистрировали 969 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 27 июля зарегистрировали 969 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 4522 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 611,
в г. Ош – 6,
в Чуйской области – 86,
в Ошской области – 22,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 20,
в Иссык-Кульской области – 59,
в Джалал-Абадской области – 88,
в Баткенской области – 59.
За весь период зарегистрировали – 159 089 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1616 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 1106,
в г. Ош – 71,
в Чуйской области – 179,
в Ошской области – 47,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 17,
в Иссык-Кульской области – 28,
в Джалал-Абадской области – 82,
в Баткенской области – 77.
За весь период выздоровели - 138 316 человек.