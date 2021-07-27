За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 24 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 24 медицинских работника. Такие данные на 27 июля приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 19 случаев,

в Иссык-Кульской области - 1,

в Чуйской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 3.

За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 23 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6378 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5585 человек.