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Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке

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США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке, заявил президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, передает CNN.

"Я думаю, что дела идут хорошо. Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы <...> продолжать обучение [военнослужащих], помогать, бороться с ИГ ("Исламское государство", признана террористической и запрещена в России - РБК) - по мере его появления. Но боевая миссия завершится до конца года", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает укрепление демократии в Ираке и хотел бы, чтобы парламентские выборы прошли в стране в октябре (они должны были состояться раньше, но в январе их перенесли). Президент подтвердил приверженность США сотрудничеству в области безопасности и борьбе с терроризмом.

Сейчас в Ираке находятся 2,5 тыс. американских военных. Однако пока чиновники не раскрывают, как изменится это число к концу года, пишет CNN.

Ирак больше не нуждается в американских военных, чтобы бороться с ИГ, заявил аль-Кадими в интервью агентству Associated Press (AP) перед переговорами с Байденом. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции. Аль-Кадими подчеркнул, что иракские военные доказали это в прошлом году, проведя самостоятельные операции против террористов.

О том, что американский президент и иракский премьер готовятся объявить о завершении военной миссии США AP написало ранее в понедельник со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства заявлял, что Вашингтон и Багдад договорились об этом еще в апреле, но тогда не утвердили график вывода войск.

Источник: rbc.ru


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URL: https://www.vb.kg/404013
Теги:
Ирак, США, армия, Джозеф Байден
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