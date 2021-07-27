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МВД предупреждает: Не верьте целителям, ясновидящим и гадалкам

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- Айжан Мамбеталиева
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Гадалки, ясновидящие и целители - очень опытные люди, они прекрасные психологи, умеющие манипулировать сознанием людей.

Как правило, граждане обращаются к ним, если в жизни случилась неприятная ситуация, из которой они не видят выхода. Их целью являются ваши деньги, а вовсе не ваше здоровье или проблемы. Они обещают избавить от наложенных проклятий, убрать обеты безбрачия, стереть печати смертельных болезней.

Люди отдают свои честно заработанные деньги и не находят помощи.

МВД настоятельно рекомендует обращаться в медицинские учреждения, если у вас или ваших знакомых проблемы со здоровьем.

Если вы попали в неприятную ситуацию, то расскажите об этом родным, друзьям, которым доверяете или к специализированному психологу.

Внимание!

Если вы пострадали от преступных посягательств или стали свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в милицию по номеру 102.

Пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/404014
Теги:
МВД, Кыргызстан
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