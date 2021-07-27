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Перевод котельных на экологически чистое топливо избавит Бишкек от смога

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- Анастасия Карелина
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Как снизить вредные выбросы в атмосферу? На каком топливе работают котельные и что будет с ними дальше? Как обстоят дела с мусороперерабатывающим заводом, о необходимости которого говорится не первый год, и на какой стадии находится строительство нового санитарного полигона? Этих и других вопросов коснулся сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов.

По словам градоначальника, 23 котельные коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" в настоящий момент работают на газе. В дальнейшем планируется перевод на более экологически чистое топливо и остальных. Ведь перевод только одной котельной на газ в среднем позволит снизить вредные выбросы в атмосферу уже на 25 тонн в год.

- На котельных "Ротор", "Орто-Сай" установлены плоские солнечные коллекторы. С установкой там солнечных батарей выбросы вредных веществ уменьшились на 30,27 тонны, - пояснил Бактыбек Кудайбергенов.

Коснулся исполняющий обязанности градоначальника и больного для столицы вопроса - состояния свалочного полигона. Он рассказал, что строительство нового санитарного полигона началось. Возобновлена также работа по закрытию и рекультивации старой свалки. Кроме того, в Европейский банк реконструкции и развития направлен запрос об одобрении проведения тендера одноэтапным методом и разработке нового тендерного предложения строительства мусороперерабатывающего завода. Этот проект финансируется за счет кредита ЕБРР и грантов. Объем инвестиций здесь составляет 22 миллиона евро (это кредит на 11 миллионов евро и гранты также на 11 миллионов евро).


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URL: https://www.vb.kg/404021
Теги:
мусор, Бишкек, смог, мэрия
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