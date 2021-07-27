Назначен ряд судей местных судов

Президент Садыр Жапаров назначил судей в местных суды Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской и Баткенской областей. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Отмечается, что Советом по отбору судей на имя главы государства внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией..
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам.
Президент издал Указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
Иссык-Кульская область
Ак-Суйский районный суд - Маматкулов Русланбек Темиркулович;
Балыкчинский городской суд - Мамбетова Чинара Сталбековна;
Чуйская область
Аламудунский районный суд - Чоткараев Тилек Устабаевич;
Таласская область
Таласский областной суд -Султаналиева Айнура Кенжебековна;
Баткенская область
Баткенский областной суд - Пазылов Мамасаит Мамытович;
город Бишкек
Первомайский районный суд - Жумагулова Жылдыз Таалайбековна.