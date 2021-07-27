Назначен ряд судей местных судов

Президент Садыр Жапаров назначил судей в местных суды Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской и Баткенской областей. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что Советом по отбору судей на имя главы государства внесены предложения о назначении на должности судей по 6 кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией..

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, президент Садыр Жапаров согласился с рекомендацией Совета по всем 6 кандидатам.

Президент издал Указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Иссык-Кульская область

Ак-Суйский районный суд - Маматкулов Русланбек Темиркулович;

Балыкчинский городской суд - Мамбетова Чинара Сталбековна;

Чуйская область

Аламудунский районный суд - Чоткараев Тилек Устабаевич;

Таласская область

Таласский областной суд -Султаналиева Айнура Кенжебековна;

Баткенская область

Баткенский областной суд - Пазылов Мамасаит Мамытович;

город Бишкек

Первомайский районный суд - Жумагулова Жылдыз Таалайбековна.