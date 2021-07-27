657 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

657 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 27 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 16;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 33;
Клиническом родильном доме № 2 – 25;
Городской клинической больнице № 1 – 39;
Национальном центре кардиологии и терапии – 14;
Чуйской областной объединенной больнице – 18;
Национальном госпитале (ИОВ) – 36;
Национальном центре онкологии и гематологии – 26;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 19;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 25;
Республиканском центре наркологии – 39;
Военном госпитале – 16;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 174;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 28;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 118;
Национальном центре охраны материнства и детства – 19;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 9.