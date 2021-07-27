657 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

657 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 27 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 16;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 33;

Клиническом родильном доме № 2 – 25;

Городской клинической больнице № 1 – 39;

Национальном центре кардиологии и терапии – 14;

Чуйской областной объединенной больнице – 18;

Национальном госпитале (ИОВ) – 36;

Национальном центре онкологии и гематологии – 26;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 19;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 25;

Республиканском центре наркологии – 39;

Военном госпитале – 16;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 174;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 28;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 118;

Национальном центре охраны материнства и детства – 19;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 9.