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"Шамбала" поборется за призы международного кинофестиваля в Нидерландах

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- Анастасия Карелина
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Полнометражная игровая картина кыргызского кинорежиссера Артыкпая Суюндукова "Шамбала" включена в программу 23-го международного кинофестиваля Film by the Sea в Нидерландах. Смотр пройдет в городе-порте Влиссингене с 10 по 19 сентября.

МКФ в Нидерландах проходит ежегодно и делает упор на теме моря и литературы. Программа фестиваля состоит из нескольких конкурсных программ. Это, прежде всего, международный конкурс полнометражных фильмов, снятых на литературной основе. Затем - неспециализированный конкурс для фильмов, у которых нет прокатчика в Голландии. А также несколько внеконкурсных кинопрограмм, ретроспективы, образовательные мероприятия, мастер-классы и прочее.

Премьера "Шамбалы" состоялась прошлым летом на МКФ в Шанхае. У картины Артыкпая Суюндукова уже есть призы международных фестивалей, и награда Российской академии кинематографических искусств "Ника". Его "Шамбала" получила, как лучший фильм стран СНГ и Балтии.

Снималась "Шамбала" на студии "Кыргызфильм" при участии киностудии "Айтыш фильм". В основе картины повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход".

В нынешнем году фильм также примет участие в международном кинофестивале Religion Today в Италии, в Imagine India Film Festival в Испании, и Фестивале игровых и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Последний должен был проходить в конце июня – июле, но из-за нестабильной эпидемиологической обстановки был перенесен на неопределенный срок.


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URL: https://www.vb.kg/404028
Теги:
кино, Нидерланды, фестиваль, Кыргызфильм, Чингиз Айтматов
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