Прогнозы Нацбанка: цены на продукты продолжат расти, как и инфляция

Правление Национального банка 26 июля 2021 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 100 базисных пунктов до 7,5 процента. Решение вступает в силу сегодня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Национальном банке отмечают, что хотя восстановление глобальной экономики от последствий пандемии происходит более быстрыми, чем ожидалось темпами, все же сохраняется высокая неопределенность в отношении развития глобальной и региональных экономик с учетом рисков появления новых штаммов COVID-19.

"В Кыргызстане наблюдается восстановление экономической активности (в первом полугодии 2021 года прирост реального ВВП без учета месторождений по разработке "Кумтор" составил 3,7 процента). При этом сокращение объемов производства промышленности и строительства ограничивают полномасштабное восстановление экономики страны. Внутреннее потребление остается относительно слабым и поддерживается положительной динамикой притока денежных переводов в страну", - говорится в сообщении.

Указывается, что за первые пять месяцев текущего года чистый приток мигрантских переводов вырос на 45,3 процента, составив 778,1 миллиона долларов.

Среднегодовая инфляция на 16 июля 2021 года составила 15 процентов. И, как считают в регуляторе инфляционные риски сохранятся в КР в среднесрочной перспективе.

Отчасти на это влияет рост потребительских цен, который складывается выше ожиданий, в основном за счет глобального роста цен на продовольствие. Причем, Нацбанк прогнозирует, что стоимость продовольствия продолжит расти и во второй половине года за счет ограниченного предложения в странах-производителях.

Отмечается, что денежно-кредитные условия в целом не претерпели существенных изменений.

"Краткосрочные ставки денежного рынка в целом имели тенденцию роста и продолжили колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Активность участников денежного рынка повысилась в коротком сегменте, главным образом, по операциям на открытом рынке. В банковской системе продолжилось наращивание уровня избыточной ликвидности. В этих условиях для ограничения инфляционного давления в стране регулятор продолжил изымать избыточную ликвидность", - сообщают в Нацбанке.

Внутренний валютный рынок сохраняет относительную стабильность. Объем валовых международных резервов по состоянию на 24 июля 2021 года составил 2,7 миллиарда долларов, что покрывает около 6 месяцев импорта.

Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 7,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.