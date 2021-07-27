В КР наблюдается стабильный рост грузоперевозок в начале 2021 года

Достигнута договоренность и завешаются согласовательные процедуры с международными финансовыми организациями о финансировании приобретения 150 грузовых вагонов и 3 маневровых тепловозов. Об этом сообщили в "Кыргыз Темир Жолу".

Как отмечается, в рамках реализации сотрудничества с международными финансовыми организациями, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будет проведена реабилитация верхнего строения пути (рельсы, шпалы) и продлена противообвальная галерея в Боомском ущелье.

- В результате мер, принимаемых ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу", направленных на увеличение объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом КР, текущие показатели работы Национальной компании характеризуют устойчивый рост и стабильность основных финансово-экономических результатов работы предприятия, - подчеркнули в "КТЖ".

Как уточняется, в течение первого полугодия 2021 года наблюдается стабильный рост перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом Кыргызской Республики.

- ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу" по итогам полугодия 2021 года перевезли грузов в объеме 3 471,7 тыс. тонн или 109,0 % к соответствующему периоду 2020 года. Рост составил 287,8 тыс. тонн (за первое полугодие 2020 года 3 183,9 тыс. тонн). За 6 месяцев 2021 года Кыргызской железной дорогой воспользовались 118 742 пассажиров, что на 46 786 пассажиров больше, чем в соответствующем периоде 2020 года (6 месяцев 2020 года – 71 956 пассажиров), - проинформировали в "КТЖ".

Железнодорожники добавили, что увеличение количества перевезённых пассажиров произошло за счет возобновления курcирования пассажирского сообщения во внутриреспубликанском сообщении с 31 декабря 2020 года (Бишкек-Кара-Балта-Бишкек, Бишкек-Токмок-Бишкек, Бишкек-Кайында-Бишкек).

- Кроме того с 18 июня 2021 года курсирует поезд местного сообщения направлением Бишкек-1 – Рыбачье. Дальнейшие шаги, реализуемые в рамках выполнения Стратегического плана развития ГП "НК "КТЖ" позволят укрепить и нарастить потенциал железнодорожных перевозок в Кыргызской Республике, - заключили в "КТЖ".