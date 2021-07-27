Жапаров принял Масадыкова - тот пообещал максимально отдаться работе

Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 июля, принял заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и его заместители.

Глава государства отметил, что назначение Таалатбека Масадыкова на столь ответственную должность обусловлено его компетентностью в вопросах внешней политики, региональной безопасности и делается для укрепления роли Совета безопасности и повышения эффективности данного органа.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что одной из основных задач заместителя председателя Совета безопасности будет являться формирование предложений по определению основных направлений внешней политики в области обеспечения национальной безопасности, защиты национальных интересов, прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз национальной безопасности, выработке мер, направленных на их предотвращение и нейтрализацию.

Вместе с тем он отметил важность обеспечения эффективной организации взаимодействия Совета безопасности с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, международными и иными организациями.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан выступает за расширение равноправного и многостороннего сотрудничества, направленного на снижение глобальной напряженности и укрепление международной безопасности.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков выразил главе государства благодарность за оказанное доверие. По его словам, в настоящее время вопросы национальной безопасности страны весьма актуальны с учетом ситуации Центральноазиатском регионе в целом.

Таалатбек Масадыков акцентировал особое внимание на том, что готов максимально применять в работе все свои знания и многолетний международный опыт в вопросах региональной безопасности.

Обращаясь к своим коллегам он отметил, что готов к открытому сотрудничеству и эффективной работе ради развития страны и благополучия ее граждан.