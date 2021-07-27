Погода
$ 84.36 - 84.76
€ 98.67 - 100.05

Бактыбек Кудайбергенов: Я против отстрела бездомных животных

178  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности столичного градоначальника Бактыбек Кудайбергенов высказался против отстрела бездомных животных. Он заявил, что лучшим способом, на его взгляд, является стерилизация. Чиновник отметил, что мэрия готова работать со всеми организациями, защищающими четвероногих друзей, у которых есть конкретные предложения.

До последнего времени в городе действовал мораторий на отстрел бродячих собак. Однако недавно мэрия возобновила столь критикуемый многими способ снижения популяции бездомных животных.

- Лично я против отстрела, - заявил Бактыбек Кудайбергенов на встрече с журналистами. – Причем не только собак, но и вообще животных. Я считаю, что самым лучшим способом является стерилизация.

- Хочу заверить, что мэрия готова сотрудничать со всеми фондами, которые помогают бездомным животным. Если помните, то в свое время была договоренность с одним из них. Мы со своей стороны должны были предоставить земельный участок, а они – найти спонсора для постройки приюта. Так вот участок мы выделили, дело за второй стороной, - заключил временный мэр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404040
Теги:
мэрия, отстрел, собаки, Бишкек, Бактыбек Кудайбергенов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  