Бактыбек Кудайбергенов: Я против отстрела бездомных животных

Исполняющий обязанности столичного градоначальника Бактыбек Кудайбергенов высказался против отстрела бездомных животных. Он заявил, что лучшим способом, на его взгляд, является стерилизация. Чиновник отметил, что мэрия готова работать со всеми организациями, защищающими четвероногих друзей, у которых есть конкретные предложения.

До последнего времени в городе действовал мораторий на отстрел бродячих собак. Однако недавно мэрия возобновила столь критикуемый многими способ снижения популяции бездомных животных.

- Лично я против отстрела, - заявил Бактыбек Кудайбергенов на встрече с журналистами. – Причем не только собак, но и вообще животных. Я считаю, что самым лучшим способом является стерилизация.

- Хочу заверить, что мэрия готова сотрудничать со всеми фондами, которые помогают бездомным животным. Если помните, то в свое время была договоренность с одним из них. Мы со своей стороны должны были предоставить земельный участок, а они – найти спонсора для постройки приюта. Так вот участок мы выделили, дело за второй стороной, - заключил временный мэр.