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В РФ пройдут испытания новой вакцины от коронавируса

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В РФ пройдут испытания новой вакцины от коронавируса. Ее разработчик - одна из крупнейших в России международных инновационных биотехнологических компаний BIOCAD, созданная в 2021 году. Минздрав выдал разрешение на проведение соответствующих клинических исследований. Об этом сообщает издание euronews.com.

Как сообщается, "оценку безопасности и иммуногенности" вакцины, разработанной на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора, проведут при участии 360 пациентов на базе медцентра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research в Санкт-Петербурге. При этом в госреестре отмечено, что исследования будут проводиться более пяти лет - аж до конца 2026 года. С чем связаны столь длительные сроки, не уточняется.

Ранее компания, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, перепрофилировала два своих производственных комплекса под выпуск вакцины "Спутник V". Кроме нее, сегодня в России зарегистрированы еще три препарата от COVID-19 - "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".


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URL: https://www.vb.kg/404041
Теги:
вакцина, Россия
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