Почему горят "легкие Бишкека"? Сотрудники Ботсада рассказали о поджогах

Сотрудники Ботанического сада рассказали о поджогах. По их данным, в большинстве случаев в этом виноваты горожане, устраивающие поджоги сухой травы. Об этом они рассказали журналистам на прошедшей встрече в саду.

В последнее время в Ботаническом саду имени Гареева иногда пожары случаются по несколько раз в день. Были дни, когда в Ботсаду пожары случались по пять раз, и сотрудники уверенны, что это дело рук горожан, которые приходят в сад отдыхать.

- Общественность требует от академии наук, от работников сада, чтобы следили за состоянием Ботсада, - сказал президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев. - В течении последних трех лет мы пытаемся изменить его состояние. На территории, расположенной на улице Горького, ситуация меняется на глазах. 56 лет там стояло старое деревянное здание оранжереи. Экономя бюджетные деньги нам удалось привести в порядок это здание, заменить стеклопакетом, сделать снаружи ремонт.

По его словам, за последний год из-за коронавируса на содержание Ботанического сада академии наук, кроме заработной платы и платы за коммунальные услуги, ничего практически не выделается. Уследить за всем садом, а его территория огромная - 151 гектар - невозможно. В советское время, когда в городе заложили Ботанический сад предполагалось, что он будет легкими нашего города. Однакл, при нынешнем финансировании Академия наук с Ботсадом не справляетс и нуждается в помощи граждан. Тем более его существование в первую очередь, нужно горожанам.

В этом году обещали Ботаническому саду обещали выделить 10 миллионов сомов, на которые сотрудники рассчитывали провести реконструкцию ирригационной сети. К слову, еще в 2017 был проведен расчет суммы, необходимой на ирригацию, спецтехнику и очистку территории от сорной растительности - тогда высчитали, что понадобится минимум 60 миллионов сомов.

- Мы подавали проект по реконструкции ирригации, отчистки от сорной и инвазивной растительности, по приобретению техники и других хозяйственных работ. Что касается ирригационной системы, мы планировали сделать проектно-сметную документацию, то есть подсчет специалистами в какую сумму обойдется реконструкция ирригационной системы. Здесь будет комбинированная система: открытый и закрытый полив, зависимости от видов растительности на определённой территории. 10 миллионов – это первый этап реконструкции и подготовка документов. 4 миллиона уже выделили и мы подали на тендер на определение поставщика разработчика проектно-сметной документации, - говорит директор Ботанического сада имени Э.Гареева Гулайым Донбаева.

Что касается охраны территории сада, администрация Ботсада уже несколько лет ведет переписку с правительством по привлечению специализированной охраны, что обеспечило бы порядок и таким образом решили бы вопрос с пожарами. Охранники Ботсада – люди пенсионного возраста, только они соглашаются работать тут за зарплату в 3750 сомов. Но они просто физически не могут догнать нарушителей.

В течение последних трех лет НИИ БС им. Э.Гареева и НАН регулярно обращались и в правительство и в МВД, чтобы включили сад в список охраняемых объектов. ОВД Октябрьского района ГОМ №3, ГОМ №4 время от времени направляют сотрудников, чтобы они проводили здесь профилактические работы. Но регулярного патрулирования в саду нет.

Также сотрудникам Ботанического сада помогают пожарные - они приезжают по первому зову и помогают бороться с пожарами.

Начальник отдела пожаротушения и профилактики УЧС Октябрьского района Турар Мукамалиев рассказал, что в Ботсаду было 16 случаев возникновения пожаров за 6 месяцев этого года. В прошлом году было меньше фактов, возможно потому что сад был закрыт для посещения посетителями.

- В основном до этого момента поджигали сухотравье, на открытой территории, где нет особой растительности. Но в последнее время поджигают под соснами, а им 60-70 лет минимум. Если сосновый бор возгорится, мы не справимся с пожаром. Мы уверены, что это поджоги, потому что зачастую пожары возникали после 7 часов вечера, когда уже нет палящего солнца. Причем горят территории одновременно в нескольких местах. Это не природные катаклизмы, в человеческий фактор, - говорит Гулайым Чыныбековна.

Необходимым условием на сегодняшний день является включение Ботанического сада в реестр платных услуг, что обеспечило бы хоть малую финансовую поддержку ему. Сейчас же горожане беспрепятственно заходят на территорию, гуляют, проводят спортивные мероприятия.

Бюджет Ботсада всего 12 миллионов сомов в год. Это очень мало, если сравнить, например, с алматинским Ботсадом, чей бюджет в 2019 году составил более 200 тысяч долларов, а в прошлом году - 1 миллион 250 тысяч долларов.

Практически во всех странах мира Ботанические сады поддерживаются государством, кроме того, во многих городах вход в Ботсад платный - в Душанбе, например, в пересчете на наши сомы, вход в сад составляет 25 сомов, а Алматы – 65, в Ташкенте - 37 сомов.

- Мы не сидим сложа руки, обращаемся в фонды с проектами, но пока нас не поддержали. В прошлом году отправляли проекты в Южную Корею и один из них прошел – по реконструкции дендрария-заповедника и по созданию корейского леса. И сейчас этот проект уже работает, - говорит Гулайым Донбаева.

По ее словам, летом в прошлом году общественный фонд "Инициатива АРЧА" проводили исследование и сделал замеры температуры воздуха. Если в открытой части города температура воздуха доходила до 45 градусов, то тут было 38-39 градусов.

Решать проблемы Ботанического сада жизненно необходимо для столицы. Его потеря крайне негативно отразится на всем микроклимате города. Одно дерево удовлетворяет кислородом 3 человека. В Бишкеке на 1 января 2020 года по данным Нацстаткома проживают 1 миллион 53 тысячи 900 человек. 1 человек потребляет за сутки 350 грамм кислорода, а одно дерево за час производит 43 грамма кислорода. Для обеспечения нашего города тенистой прохладой необходимо больше 350 тысяч деревьев. В Ботсаду на данный момент 6500 видов растений, а это порядка 10-12 тысяч деревьев.