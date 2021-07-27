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Больше не смогут бастовать? Мэрия Бишкека изменит правила для маршруток

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- Сергей Швец
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Столичная мэрия разработала новое положение о проведении конкурса на аренду микроавтобусных маршрутов, а также существенно переработала правила перевозки пассажиров в столице. Оба документа уже внесены на рассмотрение горкенеша. Об этом стало известно во время пресс-конференции исполняющего обязанности мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова.

В начале июня водители столичных маршруток объявили забастовку и не вышли на работу. Из-за этого город был практически парализован, пока на помощь малочисленным муниципальным автобусам и троллейбусам не начали приходить волонтеры в лице простых граждан и различных организаций, а также министерств и ведомств.

Примечательно, что за откровенный саботаж никто из зачинщиков этой подлой акции не понес тогда ответственности. Хотя ГКНБ и МВД грозились их найти и наказать по всей строгости закона. Мэрия тоже не смогла принять никаких мер к бастующим. Да и прийти к общему знаменателю по тарифу тоже не получилось.

- Если помните, остановились на варианте повышения до 15 сомов в маршрутных такси и до 11 сомов в муниципальном пассажирском транспорте, - напомнил Бактыбек Кудайбергенов. – Это устроило не всех перевозчиков и не всех горожан. Первые жалуются на высокую стоимость горюче-смазочных материалов и запчастей. Вторых не устраивает качество обслуживания.

То есть, остается высокой вероятность, что перевозчики могут в очередной раз устроить саботаж. Готова ли к нему мэрия?

- Во время прошлой забастовки после присоединения к нам волонтеров мы смогли охватить практически весь город. Даже интервал движения автобусов был на уровне 5 минут. Проблемы возникали с новостройками. Конечно, это не выход в очередной раз рассчитывать на добровольцев. Поэтому мы надеемся, что новый состав городского кенеша решит этот вопрос так, чтобы это устроило всех, - ответил мэр.

Но горожан возмущает больше тот факт, что у мэрии нет механизмов воздействия на перевозчиков. Именно поэтому они так долго терроризировали весь город, зная, что им ничего не будет. Когда столичные власти разработают правовую основу для сбивания спеси с нерадивых маршрутников?

Да и вообще, уже почти десять лет они работают без договоров. А конкурс не объявляют из-за того, что положение о его проведении, как и ряд других документов, расходятся с вышестоящими нормативно-правовыми актами. На это уже многократно указывали частные перевозчики. Но мэрия в лице управления городского транспорта не обращала на это никакого внимания. Так, когда все бумаги будут приведены в надлежащий вид?

- Нами совместно с перевозчиками разработаны новые правила перевозки пассажиров и положение о проведении конкурса, - сообщил присутствовавший на пресс-конференции вице-мэр Русланбек Акылбеков, курирующий сферу транспорта. – Они уже внесены на рассмотрение горкенеша. Как только их примут, начнем готовить проведение аукциона на маршруты и проводить дальнейшую работу.


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URL: https://www.vb.kg/404044
Теги:
конкурс, маршрутки, тарифы, Бишкек, общественный транспорт, стоимость проезда, мэрия
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