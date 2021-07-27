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Нурипа Муканова: Пришло время отделять сращивание бизнеса и власти

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- ВБ
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Сегодня, 27 июля 2021 года, состоялось первое рабочее заседание Антикоррупционного совета при Президенте КР с участием представителей бизнес – сообщества.

По словам Генерального секретаря АДС Нурипы Мукановой, необходим рывок в развитие экономики

"Есть огромные барьеры в развитие бизнеса. Одним из таких барьеров является коррупция. Бизнес должен помочь себе и помочь обществу очиститься от нее. Судя по заинтересованности бизнеса в сегодняшней встрече, у предпринимателей есть огромная надежда и ожидания от деятельности АДС при Президенте КР. Учитывая опыт создания и работы аналогичных площадок при Жогорку Кенеше, при Правительстве Кыргызской Республики, совместно с бизнес сообществом мы сможем выстроить эффективную работу Совета",- подчеркнула Муканова.

Она отметила, что приоритетным направлениям деятельности Совета будет защита бизнеса от коррупционных взаимодействий с госорганами, защита прав собственности внутренних и внешних инвесторов, ответственность предпринимателей за ведение бизнеса без коррупции и выхода из теневой экономики.

"Главным тормозом в развитие бизнеса и экономики на сегодня является крышевание, отсутствие открытой и честной конкуренции и политическая коррупция", - добавила Муканова.

Примечательно, что основной просьбой бизнес-сообщества была уверенность в завтрашнем дне и эффективная реализация Указа Президента "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства.

"Не секрет, что большинство проблем бизнеса основаны на коррупции", - сообщила президент Ассоциации поставщиков КР Гульнара Ускенбаева.-"Это мешает правильному развитию бизнеса, ведь бизнес хочет системных улучшений. Он хочет работать и приносить реальную пользу. Должна быть защита не на словах, а на деле. Законы правильные, но их исполнение очень сильно хромает. Идет противодействие исполнения закона. Мы надеемся, что создание Антикоррупционного делового совета при Президенте и инвентаризация законов дадут новый толчок развития экономики".

Далее диалог представителей Антикоррупционного совета с бизнес-сообществом продолжился в формате "вопрос-ответ" с обсуждением вопроса о количественном и качественном составе Совета, критерии для вхождения в состав Совета, права и полномочия членов Совета . Также в рамках встречи была достигнута договоренность, что с первых шагов Совет должен обеспечивать прозрачность, открытость своей работы и, главное, демонстрировать ответственность.

"В члены АДС будет открытый и прозрачный отбор. Пришло время отделять сращивание бизнеса и власти. Поймите, нельзя бесконечно сидеть на 2-х стульях. Либо вы занимаетесь бизнесом, либо политикой. Тем более не идут в Антикоррупционный совет, чтобы "крышевать" бизнес. Либо ты идешь в политику и служишь народу, либо в бизнес и АДС. В Совете надо, в первую очередь, работать, а не лоббировать собственные интересы", - заявила Нурипа Муканова.

Глава АДС сделала акцент на том, что ответственность бизнеса как раз и состоит в том, чтобы бизнес-сообщество отобрало и делегировало в Совет самых активных и достойных своих представителей в соответствие с критериями. Ни Секретариат АДС, на аппарат Президента, никто не сможет повлиять на решение бизнеса в вопросе – кто будет их представлять в Совете.

По мнению бизнеса, структура вновь созданного Антикоррупционного делового совета сейчас дает возможность вести открытый и оперативный диалог именно с Президентом напрямую. Все решения Совета в соответствие с утвержденным Положением, утверждается Президентом КР-Председателем совета, и решения будут обязательными для исполнения со стороны всех госорганов и аппаратов Президента и Кабмина.

Итогом первой рабочей встречи АДС с бизнесом стал открытый, честный и конструктивный диалог между участниками встречи о первоочередных и приоритетных мерах в рамках деятельности Совета. Они будут вынесены на первое заседание Совета с участием Президента до конца 3 квартала текущего года.

Стоит напомнить, что Антикоррупционный деловой совет при президенте КР был образован для совершенствования основных направлений госполитики в сфере противодействия коррупции, обеспечения эффективного диалога между государством, бизнес сообществом и гражданским обществом. Впервые о создании АДС стало известно на встрече главы государства с бизнес-сообществом 23 июня 2021 года. И буквально через месяц состоялась первая рабочая встреча бизнеса с АДС.

Такие же встречи пройдут с гражданским сектором, научными и образовательными учреждениями в самое ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/404047
Теги:
бизнес, коррупция, Кыргызстан
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