Аэропорт "Манас" за 6 месяцев обслужил более 1,5 млн пассажиров

ОАО "Международный аэропорт "Манас" за 6 месяцев 2021 года обслужил1 миллион 560 тысяч 367 человек. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 509 тысяч 806 человек, на международных - 1 миллион 50 тысяч 561 человек.

Также за этот период было обслужено 13 тысяч 840 рейсов. Из них по международным направлениям - 9701, а по внутренним - 4139.

Аэропорт "Манас" обслужил 7353 рейса: внутренние - 2050, международные - 5303. Пассажиропоток составил 824 тысяч 405 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 254 тысяч 973, на международных - 569 тысяч 432.

Аэропорт "Иссык-Куль" обслужил 284 рейса: внутренние - 16, международные - 268. Пассажиропоток составил 25 тысяч 794 человека. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 890, на международных - 24904 человека.

Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 6203 рейса: внутренние - 2073, международные - 4130. Пассажиропоток составил 710 тысяч168 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 253 тысяч 943, на международных - 456 тысяч 225 человек.