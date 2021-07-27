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Омурбеку Бабанову разрешили выехать за границу на лечение

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- ВБ
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Первомайским районным судом Бишкека экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову изменена мера пресечения, и он освобожден из-под стражи для получения за границей квалифицированной медицинской помощи. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, решение принято в связи с ухудшением состояния здоровья Бабанова.

"Были получены медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья Бабанова и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами страны", - пояснили в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/404049
Теги:
Омурбек Бабанов, Кыргызстан, больница
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