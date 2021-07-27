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Фермеры Чуйской области просят президента дать им воды

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- Бакыт Басарбек
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Фермеры нескольких айыл окмоту Сокулукского района собрались сегодня возле Ат-Башинского канала по дороге в Дача-СУ, чтобы высказать свое недовольство по поводу отсутствия воды для полива своих полей. В частности, они обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой обратить внимание на эту проблему.

Так один из участников акции Гасан Исаев заявил, что воды катастрофически не хватает.

- Люди не дали вторые поливы. Если в июне к нам прислушались и дали воды, то на этот раз мы можем остаться без урожая. Если мы сейчас не дадим воды людям, то одна проблема родит десять новых.

Мы просим, чтобы президент Кыргызстана обратил внимание на эту проблему Ситуация может так сложиться, что завтра мы будем вынуждены просить продукты с Казахстана или Таджикистана.

Фермеры просто загибаются, и мы уничтожаем свое сельское хозяйство на корню, - отметил он в своем выступлении.

Фермер Эсенбек Исакбаев напомнил, что сельхозпроизводители купили семена и удобрения, и теперь их ждет банкротство.

- Все дорого сейчас. Корма для скота хватит только на месяц и даже то, что НДС на кормовые убрали ситуацию это не спасет. Скоро люди вырежут весь свой скот, так как нечем будет его кормить, - добавил он.

На встречу с фермерами приехали и представители местной районной власти.

- В этом году мы переживаем засуху. В Нижнеалаарчинском водохранилище воды мало осталось, но сейчас во многих местах ситуация аналогичная. Воды больше не станет и поэтому оставшуюся воду нужно использовать с умом, - заявил представитель администрации Сокулукского района.

Напомним, ранее фермеры Чуйской области заявили, что необходимо пересмотреть соглашение с Казахстаном по предоставлению воды, по крайней мере, в период маловодья.


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URL: https://www.vb.kg/404050
Теги:
митинг, сельское хозяйство, Сокулукский район, Кыргызстан
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